Узбекистан и Таджикистан становятся новыми точками противостояния Вашингтона и Пекина

В ОДКБ предположили, что если вывод американских войск и состоится, то только на территорию Узбекистана.

Решение Джозефа Байдена о выводе войск из Афганистана не находит понимания у военного руководства США. Несмотря на поддержку главы Белого дома министром обороны Ллойдом Остином, сразу несколько высокопоставленных генералов Пентагона высказали свои опасения по поводу развития ситуации в регионе после ухода войск США и их союзников по НАТО из страны. При этом переброска американских военных в Таджикистан и Узбекистан может быть осложнена геополитическими обстоятельствами.

Свое решение Джозеф Байден озвучил в начале апреля, определив и сроки вывода войск – с 1 мая к 11 сентября 2021-го –20-й годовщине атаки смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке, после которой и началась война с терроризмом и ввод Армии США в Афганистан. За время 20-летнего пребывания в регионе стоимость операций составила 737,6 млрд долл. Эти деньги в том числе шли и на оснащение и обучение правительственной армии Афганистана. Жертвами конфликта стали почти 2,5 тыс. американских военнослужащих, свыше 20,7 тыс. были ранены. По факту результат нулевой. Главарь запрещенной в РФ "Аль-Каиды" Усама бен Ладен хоть и убит, а "Талибан" (организация также запрещена в России) пусть и потерял былое влияние, но никуда не исчез. Сегодня к нему присоединились и вытесняемые сирийскими и российскими военными из Сирии боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ). На порядок вырос и наркотрафик, с которым американцы банально не боролись.

"Решение президента дает нам возможность перераспределить усилия, чтобы сдерживать или, если потребуется, победить противников. И мы продолжим это с не меньшей эффективностью, в том числе активизируя наши союзы, такие как НАТО, и борясь с вызовами, которые угрожают национальным интересам", – сказал в поддержку решения своего шефа министр обороны США Ллойд Остин.

Впрочем, как пишет американская Wall Street Journal, в самом Пентагоне по этому поводу единого мнения нет. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, председатель комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер призвали оставить в Афганистане хотя бы 2,5 тыс. штыков. По их мнению, это сможет нивелировать последствия оставления афганского плацдарма. Но на это надежд немного. Вспомним опыт СССР. В 1989 году Москва вывела свой ограниченный контингент из Афганистана, а уже через три года Кабул заняли радикальные исламисты.

Отметим, что США ранее провели "сокращение" своих войск в Ираке, но продолжают поддерживать свое присутствие в этой стране, как на его территории, так и соседней Сирии. В случае с Афганистаном может быть разыгран аналогичный сценарий – вроде ушли, а на самом деле остались. Именно поэтому и обсуждается вариант перебазирования основных сил в соседние Узбекистан и Таджикистан. Wall Street Journal подчеркивает со ссылкой на Пентагон, что США нуждаются в военных базах для личного состава, артиллерии, беспилотнников и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать "Талибан".

Напомним, у США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, однако в 2005 и 2014 годах они были свернуты. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят РФ и Таджикистан, "НГ" сообщили, что не имеют данных о планах Вашингтона относительно вывода войск. Кроме того, представители альянса заявили, что "заявок на транзит военнослужащих и военных грузов России от США не поступало". В ОДКБ предположили, что если вывод американских войск и состоится, то только на территорию Узбекистана. Страна не входит в ОДКБ, что дает возможность американскому руководству для ведения переговоров с Ташкентом.

Существует и третья заинтересованная в стабильности ситуации в регионе страна – Китай. Представительница МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин "шокирован" недавними атаками и "глубоко опечален" высоким числом жертв. Она также призвала Вашингтон выводить войска "в ответственной манере". "Необходимо отметить, что недавнее резкое объявление США о выводе войск из Афганистана привело к серии атак с использованием взрывчатки по всей стране, тем самым ухудшив ситуацию с безопасностью и создав угрозу миру и стабильности, а также жизни и безопасности людей", – говорится в заявлении МИД КНР.

Писатель, китаевед Юрий Тавровский высказал "НГ" мнение, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации. "Китайцев вполне устраивало присутствие США и НАТО в Афганистане. Главное, чтобы сохранялся статус-кво. В противном случае есть вероятность того, что исламские радикалы начнут влиять на ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Но об этом Пекин никогда не скажет открыто", – отметил Юрий Тавровский.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский говорит, что вероятность сценария, при котором американцы смогут перебазировать свои войска в Узбекистан или Таджикистан, равна нулю. "Что касается Таджикистана, то на его территории находится крупнейшая в регионе российская военная база. А в случае с Узбекистаном США своими же руками разрушили военное сотрудничество – фактически получив возможность создания на территории этой страны 20 лет назад полноценной военной базы, американцы от военных вопросов перешли к политическим, начали учить Ташкент, как проводить внутреннюю политику, за что и были изгнаны из страны. В результате в узбекской Конституции появился пункт о невозможности размещения на территории Узбекистана каких-либо иностранных военных баз", – сообщил Виктор Мураховский.

Таким образом, США сейчас в непростой ситуации: при том что у Вашингтона есть опасения в связи с усилением влияния в Афганистане Китая, с одной стороны, ему мешает российское военное присутствие в Таджикистане, с другой – прежние разногласия с Узбекистаном. Вывод войск из Афганистана может "по техническим причинам" затянуться не на 14 отмеренных месяцев, а на годы.

Источник - ng.ru