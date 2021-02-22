Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников и простых граждан
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян, пишет Lenta.ru.
По его словам, норматив по весу для госслужащих должен быть установлен на отметке в 100 килограммов. «Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще», — возмутился политик в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Обычных граждан Жириновский «пощадил» еще меньше, предложив ограничить этот показатель 80 килограммами. Он подчеркнул, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом.
«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — пояснил он.
Источник: Элгезит
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