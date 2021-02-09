Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода прибыл в Москву для участия в межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией, которая состоится 8–9 февраля.

Главным вопросом станет обсуждение возобновления регулярных авиарейсов между двумя странами и возвращения трудовых мигрантов в РФ. Эксперты считают, что вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могло бы упростить решение проблемы. Однако Душанбе воздерживается от участия в интеграционном объединении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании перед парламентом заявил, что "в 2020 году из-за закрытия границ около 80% таджикских мигрантов не смогли выехать на заработки". Кроме этого, многие таджикские граждане, работавшие в России и других странах, вернулись на родину. В частности, только в РФ, по разным данным, работало от 700 тыс. до 1 млн человек. Соответственно уменьшились и денежные переводы. По данным Центрального банка РФ, объем переводов в Таджикистан сократился на 40%. Между тем в "тучные годы" трудовые мигранты перечисляли до 3 млрд долл. в год.

Предоставить работу внутри страны своим гражданам таджикские власти не смогли. Хотя глава государства говорил, что рабочие места в промышленности и сельском хозяйстве есть, однако на практике все выглядит несколько иначе. Мигранты, которые вернулись на родину, говорят, что их положение тяжелое, в день они могут заработать, если повезет, до 3 долл., поэтому они ожидают скорейшего открытия границ.

Вопрос возобновления регулярных авиарейсов можно было бы оперативно решить, если бы Таджикистан согласился на предложение Москвы вступить в ЕАЭС.

С 8 февраля 2021 года увеличено количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва–Бишкек – с одного до трех. Ранее на аналогичный график перешли Белоруссия и Казахстан. Россия также открывает небо для Армении. Эксперты отметили, что преимущества предоставляются в первую очередь членам ЕАЭС. Главной выгодой вступления Таджикистана в ЕАЭС будут привилегии для трудовых мигрантов. Их права уравниваются с правами граждан стран ЕЭАС. Это позволит увеличить объем денежных переводов в республику.

Тем не менее Душанбе воздерживается от участия в интеграционном объединении, объясняя это тем, что пострадает экономика Таджикистана.

Экс-заместитель министра экономики Таджикистана Каримджан Ахмедов сказал Радио "Озоди", что при самом оптимистичном прогнозе развития событий не стоит ожидать роста ВВП более чем на 4%. По его словам, страну ожидает рост бедности и социальная нестабильность. Другая проблема – это внешний долг, который может достичь 50% ВВП. "Правительству будет трудней получать доступ к внешней финансовой помощи и заимствованиям. Обострится проблема погашения долгов по внешним обязательствам. Фактически можно ожидать, что в 2021 году Таджикистан соприкоснется с рисками долгового дефолта. В 2021 году будет ощущаться постоянная нехватка валюты, что негативно будет влиять на развитие частного предпринимательства. Уровень объема экспорта будет держаться в основном за счет продажи драгметаллов. Правительство не имеет ресурсов для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию", – подчеркнул Ахмедов.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что Душанбе прежде всего стремится избежать напряженности в отношениях с США и Китаем, арабскими странами и продолжить лавирование между интересами основных внешних акторов.

"Отношения Душанбе с Пекином, суммарная задолженность Таджикистана перед Китаем составляет около 52% от общего размера внешнего долга республики. В обмен на финансовую помощь Таджикистан обязан импортировать товары, предоставлять контроль над месторождениями, выполнять другие, часто невыгодные для себя условия соглашений. Это связано и с коррупционными интересами таджикского руководства, в том числе в отношениях с китайскими компаниями. Кроме того, китайские интересы в некоторых отраслях Таджикистана пострадают из-за специфической структуры инвестиций и рано или поздно войдут в конфликт с требованиями ЕАЭС", – считает эксперт.

Другой причиной, по мнению Князева, является клановость и коррумпированность ряда государственных ведомств Таджикистана, чиновники которых в существующих условиях имеют возможность нелегально получать доходы. Эти коррупционные схемы имеют вертикальный (пирамидальный) характер, главными выгодополучателями являются семья президента Эмомали Рахмона и ряд высокопоставленных чиновников. Определенные круги политической и бизнес-элиты Таджикистана, контролирующие экспорт и импорт, не заинтересованы в открытости, которой потребуют условия ЕАЭС для всех экспортно-импортных операций. Не на последнем месте и стремление Душанбе выторговать как можно больше льготных условий для Таджикистана при вступлении в ЕАЭС.

Источник - ng.ru