Путин продлил продуктовое эмбарго для Запада до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении экономических санкции в отношении западных стран до 31 декабря 2021 года. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Россия ввела продовольственное эмбарго против США, ЕС и ряда европейских стран с августа 2014 года в ответ на санкции против российских граждан и компаний в ответ на российскую аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Ввозить запретили мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и овощи. Согласно указу президента с конца лета 2015 года в стране уничтожают санкционную продукцию из некоторых стран.
Этот закон в России часто называют "законом против сыра и хамона" или "законом о запрещенке".
В список государств, импорт продукции которых попал под запрет, входят страны Евросоюза (их 28), США, Австралия, Норвегия, Канада, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина.
Запрет распространяется на ввоз в Россию ряда мясных и молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, орехов и соли. Для личного пользования россиянам можно привозить из-за рубежа до пяти килограммов запрещенных для ввоза продуктов.
Действие продуктового эмбарго постоянно продлевается.
Источник: Азаттык
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