Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей

Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мусульманских лидеров принять хартию республиканских ценностей для противостояния исламизму.

Как сообщил Елисейский дворец, 18 ноября Макрон встретился с представителями Совета мусульманского культа и дал 15 дней на принятие хартии. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.

В свою очередь, Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамов — специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии.

В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трёх из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.

На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.

Осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что «казнил» педагога за оскорбление пророка.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.

Через две недели после убийства Пати выходец из Туниса убил ножом трех человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.

По данным МВД Франции в поле зрения властей находятся более четырёх тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них подлежат высылке.

Источник: Азаттык