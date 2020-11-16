В США врачи вернули мужчину к жизни спустя 45 минут после смерти

45-летний Майкл Кнапински 7 ноября заблудился в заснеженных горах национального парка Маунт-Рейнир.
Они с другом разделились у подножия горы Мьюир. На следующий день спасатели обнаружили Кнапински в бессознательном состоянии, затем его доставили в медицинский центр Харборвью в Сиэтле, где у него остановилось сердце.
«Я был довольно близок к концу (следа). … Затем наступила белая полоса, и я ничего не видел», - сказал Кнапински в интервью The Seattle Times.
«Я не знаю, что случилось. Думаю, я упал», - сказал он, отметив синяки и царапины по всему телу.
Когда Кнапинский не вернулся на парковку Paradise в тот вечер, его друг сообщил, что он пропал без вести. Тогда команда спасателей национального парка начала поиски пропавшего туриста.
«Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи», - сказала врач центра Дженел Бадулак.
По словам медика, Кнапински оставался в таком состоянии на протяжении 45 минут, медики делали ему искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило перезапустить сердце мужчины.
«Он вернулся из мертвых. Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе», - сказал доктор Саман Арбаби, медицинский директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью.
Источник: centralasia.media
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