В США выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки - 160 тысяч
Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных в США за сутки, составило 160 тыс., передает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Телеканал отмечает, что это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.
Согласно данным на сайте Университета, в стране подтверждено 10,7 млн случаев инфицирования, умерли 244,2 тыс. зараженных. Соединенные Штаты находятся на первом в мире месте по этим показателям. По прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к началу декабря число летальных исходов от COVID-19 в стране может вырасти до 282 тыс.
По данным ресурса COVID Tracking Project, 13 ноября в США было госпитализировано 68 516 человек с коронавирусной инфекцией, что является наибольшим значением за сутки с начала распространения инфекции. В среднем число госпитализаций за неделю выросло на 20,01%, передает CNN.
12 ноября общее число инфицированных в Калифорнии превысило 1 млн. Это второй после Техаса американский штат, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.
По словам президента Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса станет доступна для всего населения страны в апреле следующего года. Он также заявил, что надеется на скорое получение разрешения на экстренное использование препарата PFE.N, который разрабатывает Pfizer. 9 ноября компания сообщила, что ее вакцина в ходе промежуточных испытаний показала эффективность более 90%.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!