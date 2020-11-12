Мирзиеёв и Токаев договорились оказать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану

Мирзиеёв и Токаев договорились оказать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев договорились оказывать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Об оказании помощи президенты договорились в ходе телефонного разговора.

«В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу», - говорится в заявлении.

Отмечается, что президенты «высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России».

Источник: centralasia.media