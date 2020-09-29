Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в столице Литвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Основной темой разговора, отмечает пресс-служба, станет организация переговоров по проведению новых выборов президента Белоруссии при посредничестве других стран, в том числе Франции.
Тихановская ранее назвала Макрона «одним из сильнейших лидеров в мире» и попросила его выступить в роли медиатора в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.
Она также считает, что Макрон сможет привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина.
Макрон, в свою очередь, восхитился настойчивостью и решительностью участников акций протеста в Белоруссии. Он призвал президента республики Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост.
В ответ на это Лукашенко порекомендовал Макрону заняться внутренними делами своей страны и уделять меньше внимания Тихановской, чтобы у президента Франции не начались проблемы в семье.
Источник: media-center.kg
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