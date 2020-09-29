ЕС выделил Узбекистану более 2 млн евро на борьбу с COVID-19

Как отметила глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианне Куппенс, благодаря достаточному количеству СИЗ заболеваемость медперсонала и населения будет снижена.

Европейский Союз выделил более 2 миллионов евро на реализацию проекта, направленного на поддержку эффективных, оперативных и скоординированных мер реагирования на COVID-19 в Узбекистане, сообщает пресс-служба Делегация ЕС в РУз.

Проект будет реализован страновым офисом Всемирной организации здравоохранения на обеспечение медицинских работников и персонала, непосредственно контактирующих с больными в медицинских учреждениях, средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

По данным организации, сейчас практически все доступные СИЗ в республике используются для работы по выявлению COVID-19 и лечения пациентов с этим заболеванием.

«Медицинские работники, имеющие дело с пациентами, не относящимися к категории больных с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, остаются без средств защиты, например, в родильных домах, клиниках для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологиях и поликлиниках»,- сказано в сообщении.

Как отметила глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианне Куппенс, благодаря достаточному количеству СИЗ заболеваемость медперсонала и населения будет снижена.

Источник: Кабар