Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 54 181

По состоянию на 10:00 25 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 54 181 (+215).
По данным Минздрава, в Ташкенте зарегистрировано 163 новых случая заболевания, 16 - в Самаркандской области, 9 - в Кашкадарьинской и Андижанской областях, 8 - в Ташкентской области, 6 - в Хорезмской области и 4 - в Республике Каракалпакстан.
За ночь скончался 1 больной коронавирусом.
На сегодняшний день в стране выздоровел 50 441 человек, инфицированные коронавирусом (93%).
В настоящее время 3292 пациента продолжают лечение.
Источник: centralasia.media
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