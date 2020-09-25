Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 54 181

По состоянию на 10:00 25 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 54 181 (+215).

По данным Минздрава, в Ташкенте зарегистрировано 163 новых случая заболевания, 16 - в Самаркандской области, 9 - в Кашкадарьинской и Андижанской областях, 8 - в Ташкентской области, 6 - в Хорезмской области и 4 - в Республике Каракалпакстан.



За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

На сегодняшний день в стране выздоровел 50 441 человек, инфицированные коронавирусом (93%).

В настоящее время 3292 пациента продолжают лечение.

Источник: centralasia.media