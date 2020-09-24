В Казахстане отменили смертную казнь

В Республике Казахстан отменили смертную казнь

Как сообщает пресс-служба МИД РК, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

На заседании национального совета общественного доверия, которое прошло в декабре прошлого года, глава государства поручил МИДу начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который был принят резолюцией 44/128 Генассамблеи ООН 15 декабря 1989 года.

Источник: Элгезит