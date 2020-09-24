США отправят астронавтов к Луне в 2024 году

Возобновляя программу пилотируемых полетов к Луне, Белый дом намеревается восстановить американское лидерство в космосе.

Американское управление по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) объявило о выделении 28 млрд долларов на осуществление космической программы «Артемида-3» - второго пилотируемого полета на Луну.

Как сообщает ВВС, экипаж будет состоять из двух астронавтов — мужчины и женщины. Полет планируется осуществить к 2024 году, но это будет зависеть от того, насколько быстро Конгресс одобрит выделение 3,2 млрд долларов на создание лунного модуля.

Возобновляя программу пилотируемых полетов к Луне, Белый дом намеревается восстановить американское лидерство в космосе.

Астронавты полетят на космическом корабле «Орион», по техническим характеристикам похожем на капсулу серии «Аполлон».

Источник: centralasia.media