США отправят астронавтов к Луне в 2024 году

Возобновляя программу пилотируемых полетов к Луне, Белый дом намеревается восстановить американское лидерство в космосе.
Американское управление по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) объявило о выделении 28 млрд долларов на осуществление космической программы «Артемида-3» - второго пилотируемого полета на Луну.
Как сообщает ВВС, экипаж будет состоять из двух астронавтов — мужчины и женщины. Полет планируется осуществить к 2024 году, но это будет зависеть от того, насколько быстро Конгресс одобрит выделение 3,2 млрд долларов на создание лунного модуля.
Возобновляя программу пилотируемых полетов к Луне, Белый дом намеревается восстановить американское лидерство в космосе.
Астронавты полетят на космическом корабле «Орион», по техническим характеристикам похожем на капсулу серии «Аполлон».
Источник: centralasia.media
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