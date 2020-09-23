Александр Лукашенко на тайной инаугурации вступил в должность президента Беларуси

Во столице Беларуси проходит инаугурация Александр Лукашенко.

Дата проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне, пишет tut.by.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Это уже шестая инаугурация Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси после выборов президента 9 августа начались массовые акции протестов, которые продолжаются до сих пор. Граждане страны не признают итоги выборов и требуют проведения повторных.

Источник: Элгезит