В России начнут испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, пишет РИА Новости.
В исследованиях препарата примут участие более 3 тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
По словам генерального директора Центра Чумакова Айдара Ишмухаметова, завершить клинические испытания планируется в ноябре текущего года.
Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Параллельно в РФ проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром «Вектор», китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.
Источник: Элгезит
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