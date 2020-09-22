В России начнут испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, пишет РИА Новости.

В исследованиях препарата примут участие более 3 тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

По словам генерального директора Центра Чумакова Айдара Ишмухаметова, завершить клинические испытания планируется в ноябре текущего года.

Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия зарегистрировала в августе. Параллельно в РФ проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром «Вектор», китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.

Источник: Элгезит