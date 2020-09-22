В нескольких областях Казахстана зарегистрирован птичий грипп

В Казахстане зарегистрирован падеж птиц в пяти областях: птичий грипп подтвержден в трех областях, а в двух областях ведется расследование.

Об этом сообщили на брифинге в службе центральных коммуникаций.

«На сегодня зафиксирован падеж в 47 населенных пунктах 26 районов пяти областей республики. Общее количество птиц на личных подворьях составило 12 тысяч 926 голов, также зафиксированы случаи падежа на птицефабриках в Северо-Казахстанской области – 41 тысяча голов», — сообщила вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

По ее словам, это Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Карагандинская области. В последних двух областях ведутся лабораторные исследования.

На днях Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило о распространении «высокопатогенного птичьего гриппа» в Северо-Казахстанской области (СКО), и заявило о принятых мерах борьбы с гриппом. По данным ведомства, с начала августа запрещен ввоз продукции птицеводства и живой птицы из приграничных с Казахстаном регионов России, где была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа ранее. Аналогичные ограничения действуют в этих пяти областях Казахстана.

Власти пообещали компенсацию фермерам, чьи домашние птицы погибли из-за этой болезни.

По официальным данным, на вакцинацию 4,7 миллиона птиц выделено 1,4 миллиона доз вакцины. Планируется получить еще один миллион доз вакцин, что позволит вакцинировать дополнительно еще 3,5 миллиона птиц. Перед вспышкой птичьего гриппа вакцинировали 11,8 миллиона птиц.

В министерстве заявляют, что мертвые птицы будут уничтожены, а дезинфекцию на местах усилят.

По данным представителей ведомства, случаев заражения птичьим гриппом среди населения не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением находятся 400 человек, работавших с зараженными птицами.

Источник: Элгезит