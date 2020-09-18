Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 49 994

По состоянию на 10:00 часов 18 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 49 994 (+233).

По данным Минздрава, 157 новых случаев выявлено в Ташкенте, 21 в Бухарской области, 14 в Самаркандской области, 12 в Наманганской области, 12 в Ташкентской области, 11 в Навоийской области, 6 в Кашкадарьинской области.

За ночь скончались 2 пациента с коронавирусом. В настоящее время в стране выздоровели 46 092 человека (92%) с коронавирусной инфекцией.

Источник: centralasia.media