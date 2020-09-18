Узбекистан открывает границы с 1 октября

Решением Специальной республиканской комиссии в Узбекистане с 1 октября открываются границы, разрешен въезд и выезд через воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
Для прилетающих воздушным транспортом будут установлены следующие правила:
Лица, находившиеся в "зеленых странах" в последние 14 дней, допускаются на территорию Узбекистана без ограничений. В список этих стран входят Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония.
Лица, прибывающие из "желтых стран" (Азербайджан, Беларусь, ОАЭ и страны ЕС за исключением Великобритании и Испании), а также из "красных стран" (все остальные страны мира) допускаются на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста, произведенного не позднее 72 часов до вылета. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.
Если прибывший в Узбекистан пассажир не проходил тест, или у него есть симптомы коронавируса, то он будет сдавать тест в аэропорту за свой счет. При отрицательном результате он сможет отправиться в гостиницу или на домашний карантин на 14 дней.
При положительном результате пассажир будет направлен в карантинный центр или по желанию в гостиницу за свой счет.
К лицам, въезжающим в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты на границе с Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Афганистаном, будут применяться такие же условия, как и к пассажирам, прилетающим из "красных стран".
Им будет необходим отрицательный результат теста ПЦР и обязательный 14-дневный карантин в гостинице или дома. В случае отсутствия справки они должны будут сдать тест за свой счет на пропускном пункте.
Источник: Кабар
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