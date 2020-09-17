США обнаружили коронавирус осенью 2019 года и скрывали от всего мира?

Бишкек, «Саясат.kg». Мир нуждается в мирных биологических исследованиях.

В сентябрь 2009 года, с трибуны 64-ой Генассамблее ООН, незабвенный Муаммар Каддафи заявил: «Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них».

А в сентябре нынешнего года Сербский новостной блог опубликовал статью Слободана Кошарича, в которой сообщается, что США обнаружили коронавирус еще осенью 2019 года, но скрывали информацию о нем.

Оказывается, пишет Кошарич: «В Соединенных Штатах существует специальная секретная команда для мониторинга и контроля вирусов. Эта команда обнаружила вирус “COVID-19” в октябре 2019 года, заявив, что от него нет лекарства. Это намного раньше официальной даты, когда общественность узнала о вирусе. Очевидно, американское правительство долгое время скрывало эти данные».

Кошарич установил, что с начала эпидемии госсекретарь США Майк Помпео, министр здравоохранения Алекс Азар периодически организовывали встречи с участием тогдашнего генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика, экспертами американского CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний) и экспертами Университета Джона Хопкинса. На этих встречах, имевших статус самого авторитетного Высшего органа правительства США в отношении пандемии, американские политики признали, что в начале эпидемии, по приказу руководства, опубликованные данные были намеренно смягчены. В то же время администрация США начала контролировать все каналы, по которым публикуются научные статьи, такие как, например, известный журнал «Nature». При подготовке научных статей об эпидемии шла тщательная проверка, чтобы не публиковались документы, противоречащие интересам американской администрации. Трамп опасался, что если истинное число инфицированных и умерших станет достоянием гласности, на фондовом рынке и в его избирательном органе возникнут серьезные осложнения.

По мнению ряда экспертов, из-за такого утаивания погибло гораздо больше людей, чем могло бы.

Так, Мишель Чосудовский, профессор экономики университета Оттавы и американский политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс подробно описали вину советника Трампа, американского учёного-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи. А Кошарич даже сообщает, что американские эпидемиологи используют иностранцев, не имеющих американского гражданства, и чернокожее население для медицинских экспериментов с вакцинами, о шокирующей цензуре, которую CNN и другие крупные СМИ в Соединенных Штатах применяют к врачам, которые осмелились указать на влияние гигантских фармацевтических корпораций на жизнь людей, запрещая дешевый препарат гидроксихлорохин (HCQ) и заставляя заменять его на Ремдесивир, который несравнимо дороже.

Поэтому бывший сотрудник Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, экономист и геополитический аналитик Питер Кениг (Peter Koenig) обоснованно считает, что мир необходимо спасти от неконтролируемой власти неформальных и неизбираемых элитных групп, особенно в Соединенных Штатах. Их все чаще называют «глубинным государством», которое навязывает миру глобальную диктатуру под девизом «Великая перезагрузка».

Вышеизложенное факты, изучение, анализ угроз со стороны пандемии COVID-19 и «глубинного государства» подводят нас к выводу, что назрела необходимость международного контроля биологических исследований, осуществляемых на планете, Учитывая возможности их двойного применения,как в качестве оружия, так и в качестве имеющего практическую пользу инструмента, также, как и в сфере ядерных исследований и технологий, в целях предотвращения их намеренного или случайного использования в военных и иных целях во вред интересов человечества, представляется своевременным, актуальным создание некоей структуры в системе Организации Объединенных Наций как международная организация, реализующей концепцию «Биология для мира». С самого начала она должна быть наделена полномочиями сотрудничать со своими государствами-членами и многочисленными партнерами во всем мире для содействия развитию безопасных, надежных и мирных биологических исследований и технологий.

Эта структура должна быть независимой межправительственной организацией в системе ООН, аналогом миссии МАГАТЭ. И название могло бы быть аналогичным, скажем МАКБИ - Международное агентство по контролю биологических исследований.