Суд в Минске арестовал двух фотокорреспондентов на 11 суток

Фрунзенский районный суд Минска в среду арестовал фотокорреспондента Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) и портала TUT.BY Владимира Гридина на 11 суток — за участие в несанкционированной акции.

Такой же срок ареста по аналогичному обвинению в среду получил еще один фотокорреспондент — Александр Васюкович. Днем ранее судья отправила их дела на доработку.

Как сообщает TUT.BY, сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали на улице Романовская Cлобода 13 сентября. Именно на этой улице находится кафе, где Васюкович и Гридин отправляли снимки в редакцию и где их задержали. По новому протоколу журналистам по-прежнему вменяют участие в акции, но уже в другое время и в другом месте — в районе метро «Пушкинская».

13 сентября в Минске проходила очередная многотысячная акция — «Марш героев» — против официальных итогов президентских выборов, на которых главой государства был переизбран на шестой срок Александр Лукашенко. Участники протестов называют объявленные ЦИК результаты голосования сфальсифицированными.

По данным МВД, в воскресенье в белорусской столице было задержано более 400 человек.

Исполняющая обязанности президента корпорации RFE/RL Дэйзи Синделар, комментируя арест Владимира Гридина и Александра Васюковича, выразила сожаление в связи с вердиктом суда. Она подчеркнула, что журналистов наказали за то, что они просто выполняли свою работу.

«Эти приговоры — последний пример продолжающегося наступления белорусских властей на независимую журналистику и очевидная попытка помешать сотрудникам СМИ рассказывать правду о нарушениях на выборах в стране и насилии в отношении граждан, которое мир наблюдает в последние недели», — заявила Дэйзи Синделар.

Источник: Азаттык