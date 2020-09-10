США сократят свой военный контингент в Ираке и Афганистане

Соединенные Штаты планируют сократить свой военный контингент в Ираке и Афганистане, сообщает AP.

По словам главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, число американских солдат в Афганистане планируется сократить к ноябрю. Из находящихся на территории страны 8,6 тысячи военнослужащих останутся 4,5 тысячи.

Он отметил, что американский контингент в Ираке сократят с 5,2 тысячи до 3 тысяч военнослужащих. Маккензи добавил, что оставшиеся американские военнослужащие будут продолжать консультировать иракских партнеров и помогать им в «искоренении последних остатков» боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в Ираке.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года, так как на его территории с разрешения радикального движения «Талибан» (запрещено в России) базировались боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, также запрещена в России). Их лидер Усама Бен Ладен взял на себя ответственность за теракты.

В 2014 году Барак Обама вывел из Афганистана часть американских войск и сил НАТО, борьбой с терроризмом занялась афганская армия. Оставшийся контингент остался обучать афганских солдат и полицию. По данным сайта iCasualties, который ведет статистику потерь, за время военной операции в Афганистане там погибли больше 2400 американских солдат.

США и «Талибан» подписали мирное соглашение 29 февраля 2020 года — спустя 19 лет после начала американской кампании в Афганистане. Сами переговоры проводились в течение двух лет. В марте армия США объявила о начале вывода войск с территории Афганистана в рамках соглашения с талибами.

Американская армия находится в Ираке с 2003 года после смещения президента Саддама Хусейна. Сейчас около пяти тысяч американских военнослужащих помогают иракской армии бороться против ИГ.

Источник: Элгезит