Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых вакцинироваться от COVID-19.

«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в партии.

Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.

«Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — отметили в пресс-службе.

Источник: Элгезит