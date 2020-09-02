Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых вакцинироваться от COVID-19.
«Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в партии.
Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.
«Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — отметили в пресс-службе.
Источник: Элгезит
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