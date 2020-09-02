В Китае подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Китайские ученые заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.
Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает Tengrinews.kz.
Причиной исследования, опубликованного в журнале Environment International, послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.
Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.
Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Исследователи провели эксперимент, чтобы увидеть, может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате такие аэрозольные частицы обнаружили на 10-м и 12-м этажах дома, где ранее подтвердили случаи заражения.
В то же время еще 17 лет назад в Гонконге причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека, отмечает издание.
Источник: reporter.kg
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