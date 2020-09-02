ООН располагает сотнями свидетельств пыток задержанных в Беларуси

Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Белоруссии во время задержаний после выборов президента.

Об этом говорится в сообщении, размещённом 1 сентября на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эксперты ООН отмечают, что у них есть сведения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Также говорится, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шестерых человек в Белоруссии неизвестно их близким.

В ООН призывают власти страны прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, со слов свидетелей, унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей. "Свобода от пыток - одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что их нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах", - подчёркивают в ООН.

В первые дни массовых протестов против официальных итогов президентских выборов в Белоруссии сотрудники силовых структур жёстко разгоняли акции, используя водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули и другие спецсредства. В течение трёх суток, с 9 по 11 августа, были задержаны около 7 тысяч человек, сотни людей пострадали. Несколько человек за время протестов погибли. Многие задержанные рассказывали о пытках и унижениях в СИЗО.

Пока, как отмечает "Интерфакс", неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов – по фактам чрезмерного применения силы.

Источник: Азаттык