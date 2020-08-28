США восстанавливают санкции в отношении Ирана

Соединённые Штаты восстановят санкции в отношении Ирана 20 сентября, в полночь по Гринвичу.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

20 августа Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН жалобу о невыполнении Тегераном обязательств по ядерной сделке. США надеялись возобновить процесс восстановления санкций ООН и разрушить ядерную сделку. Индонезия, как председатель Совбеза ООН, отказалась предпринимать какие-либо шаги, сославшись на отсутствие консенсуса на заседании. Россия осудила действия США.

Ранее Вашингтон попытался провести через Совет Безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. Действие эмбарго заканчивается 18 октября. После этого Тегеран сможет закупать оружие, в частности, у России и Китая без согласования с Совбезом. США считают, что это дестабилизирует ситуацию в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. В итоге за продление эмбарго выступили США и Доминиканская Республика, против — Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались.

Ядерное соглашение было заключено в 2015 году между Ираном и шестью странами — США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и начали ужесточать санкции. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.

Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возросла после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани в начале года и ответного иранского удара по американским базам в Ираке 8 января.

Источник: Азаттык