Рахмона выдвинули кандидатом в Президенты - теперь их пять

Таким образом, на сегодня кандидатов в президенты стало пять.

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана в ходе своего очередного съезда, прошедшего накануне, 26 августа в Душанбе, выдвинула своего кандидата на пост президента РТ.

Кандидатом в президенты, в очередной раз, Федерация независимых профсоюзов страны выдвинула действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает агентство "Авеста".

Таким образом, на сегодня кандидатов в президенты стало пять. Ранее своих кандидатов выдвинули четыре политические партии – АПТ, ДПТ, СПТ и ПЭРТ.

Кандидатом от Аграрной партии выдвинут лидер партии Рустам Латифзода.

Социалистическая партия РТ выдвинула своего председателя Абдухалима Гаффорова.

Также своего лидера Саиджафара Усмонзода выдвинула Демократическая партия Таджикистана.

Партия экономических реформ Таджикистана тоже выдвинула в кандидаты своего лидера Рустама Рахматзода (Кудратова).

Своих кандидатов в начале сентября выдвинут еще две политические партии – Коммунистическая партия Таджикистана и Народно-Демократическая партия страны.

Ранее лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров сообщил о своем намерении не участвовать в предстоящих выборах президента РТ.

Напомним, выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября текущего года.

Источник: Кабар