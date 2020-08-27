Дональд Трамп направил Нацгвардию в Висконсин из-за массовых протестов

Массовые протесты в США начались после того, как в минувшее воскресенье в Кеноше полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Президент США Дональд Трамп отправил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей в город Кеноша, штат Висконсин для подавления беспорядков, продолжающихся там третьи сутки. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.
Массовые протесты в США начались после того, как в минувшее воскресенье в Кеноше полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.
В результате начавшихся волнений и уличных потасовок со стрельбой два человека были убиты, один получил ранения.
Как сообщил Трамп, решение отправить федералов и нацгвардию было принято после разговора с губернатором штата. Он отметил, что власти не допустят грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах.
Полиция прибыла к дому 29-летнего Джейкоба Блейка, работавшего частным охранником, по вызову, связанному с домашним насилием. Адвокаты Блейка утверждают, что он пытался разнять двух подравшихся женщин, пишет ВВС.
Кем были эти женщины, какое отношение они имели к Блейку, кто вызвал полицию и что случилось непосредственно перед инцидентом - неизвестно.
На видео, снятом прохожим, видно, как Блейк открывает дверцу своей машины и нагибается, чтобы сесть в нее. В этот момент один из двух полицейских сначала хватает его за футболку, вероятно, пытаясь удержать, а затем открывает огонь.
Всего было сделано семь выстрелов. Четыре пули попали в Блейка. Одна угодила ему в позвоночник, вызвав паралич. Другие поразили его печень, почки и руку. Раненому, немедленно доставленному в клинику, пришлось также удалить часть толстой кишки.
Источник: centralasia.media
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