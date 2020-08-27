Правящий 28 лет Рахмон вновь выдвинут кандидатом в президенты

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Эмомали Рахмона.

По информации Таджикской редакции Азаттыка — Радио Озоди, это решение было одобрено единогласно.

Эмомали Рахмон стал пятым претендентом на пост. Ранее были выдвинуты Рустам Латифзода (Аграрная партия Таджикистана), Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия Таджикистана), Саидджафар Усмонзода (Демократическая партия Таджикистана) и Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ Таджикистана).

Кандидаты в президенты от двух других партий: Коммунистической партии и правящей Народно-демократической партии — должны стать известны в начале сентября.

Оппозиционная Социал-демократической партия Таджикистана, по всей видимости, намерена объявить бойкот президентским выборам. Два дня назад лидер социал-демократов Рахматилло Зойиров заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Он также отметил, что действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон не имеет права быть председателем политической партии, «к тому же, многопартийная система в стране разрушена, и в стране, по его словам, фактически установлена однопартийная система».

«Я, как гражданин Таджикистана и председатель СДПТ, не намерен участвовать в обеспечении легитимности нынешних незаконных, антиконституционных и антинародных выборов президента Республики Таджикистан», — заявил Рахматилло Зойиров.

Очередные президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября. Это будут шестые президентские выборы с момента провозглашения Таджикистаном независимости. Победителем на всех предыдущих выборах был объявлен Эмомали Рахмон.

Он находится у власти 28 лет. Таджикского президента критикуют за подавление инакомыслия, нарушения прав человека, ограничения в области свободы слова и свободы вероисповедания. Главу Таджикистана осуждают и за непотизм — его дети и близкие родственники занимают ключевые посты в руководстве страны и обладают несметным богатством. Однако сторонники Рахмона заявляют, что он покончил с гражданской войной в стране, вывел страну из коммуникационного тупика, реализовал другие крупные проекты и решил проблему с обеспечением населения электроэнергией.

Ни одни выборы в Таджикистане с момента обретения независимости не признавались западными наблюдателями и представителями международных организаций свободными и демократическими.

Источник: Азаттык