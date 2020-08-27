Ковид сделал 100 млн человек нищими. Ситуация с коронавирусом в ЦА и мире. Тренды к вечеру 26 августа

Темпы распространения SARS-CoV-2 в мире остаются высокими.

За последние сутки прирост составил более 250 тыс. новых случаев заражения, отмечает Podrobno.uz.

На этом фоне глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов человек вернулись в состояние крайней нищеты. По его словам, данное число может вырасти, если пандемия затянется, а ситуация, в связи с этим усугубится.

В США, которые, по-прежнему, занимают первое место по количеству инфицированных, в последние дни число новых случав заражения постепенно уменьшается и составляет свыше 40 тыс.

В начале месяца в стране ежедневно выявляли в среднем по 60 тыс. заразившихся, а в середине июля показатель нередко превышал 70 тыс. Доля положительных результатов проводимых тестов на коронавирус также уменьшилась с 7,1% до 6,3%.

В регионе Центральной Азии общее количество инфицированных таким образом достигло 234 715 или около 1% от общей мировой статистики выявленных случаев.

Доля выздоровевших в ЦА – 86,6% от общего количества выявленных случаев в регионе (203 411 чел.), а количество летальных случаев равно 1,8% (4 337).

1. Статистика

Согласно данным Worldometers, на 17.00. ч. 26 августа общее число заболевших в мире – 24 млн. 90,2 тыс. чел., скончались 824,1 тыс., что составляет 3,4% от общего числа заболевших.

Наиболее инфицированные страны: США – 5 млн. 956,1 тыс., Бразилия – 3 млн. 674,1 тыс. и Индия – 3 млн. 239,1 тыс.

По числу смертельных случаев: В США – 182 421 летальных исходов, Бразилии – 116 666, Мексике – 61 450, Индии – 59 645 и Великобритании – 41 449.

На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 16 632 246 чел. Это составляет 69% всех зараженных.

В России за прошедшие сутки было выявлено 4 676 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 970 865, выздоровели 786 150 пациентов, скончались – 16 683.

В Беларуси за прошедшие сутки выявлено 82, общее число зараженных достигло – 70 727, вылечились – 69 097 пациентов, скончались – 652.

Ситуация в Центральной Азии

В Казахстане за день обнаружили 173 новых заражённых, общее число больных составляет 105 075, выздоровели 93 990, скончались 1 523. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания – 89,4% и 1,4% соответственно.

В Кыргызстане за прошедшие сутки было выявлено 113 новых случаев, общее число достигло 43 358, выздоровели – 37 217, скончались – 1 057. Соотношение – 85,8% и 2,4% соответственно.

В Таджикистане за прошедшие сутки было выявлено 33 новых случае, общее число больных достигло – 8 379, выздоровели – 7 179, скончались 67. Количество вылечившихся от общего числа инфицированных в стране составляет 85,6%, а летальных исходов – 0,8%.

В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 43 новых случаев, всего зафиксировано 38 113 случаев заражения, выздоровели – 29 042, скончались – 1 401. Соотношение – 76,1% и 3,6% соответственно.

В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

2. Последние тенденции в мире

Как сообщает газета Zeit со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство, ВВП Германии во втором квартале сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом текущего года. Подчеркивается, что это падение оказалось сильнейшим за все время сбора данных с 1970 г.

По мнению экспертов, основной причиной стали ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, которые весной парализовали большую часть экономики страны. Издание называет второй квартал нынешнего года «экстремальным». В этом контексте отмечается, что на 10,9% упали потребительские расходы по сравнению с первым кварталом, почти на 20% сократились инвестиции в автопром и строительство. Кроме того, ФРГ экспортировала на 20,3% меньше товаров и услуг, чем в первом квартале. Пострадала сфера импорта, сократившись на 16%.

Также приводится, что пандемия привела к дефициту общественных бюджетов. В частности, в первом полугодии расходы в бюджете всех уровней на 3,2% (51,6 млрд. евро) превысили расходы, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит на уровне в 2,7%.

Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Пекина, в столице КНР впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Пекине было выявлено 935 случаев заражения, в том числе 335 было выявлено в июне в кластере инфекции на оптовом рынке «Синьфади».

Отмечается, что в настоящее время в столице сохраняются ослабленные меры эпидемиологического контроля, при которых ношение маски требуется только при нахождении в общественном транспорте, посещении магазинов, кинотеатров, госучреждений и других многолюдных мест.

3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых

Как передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России, пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, планируется провести в 7 государственных медучреждениях города Москвы.

Как отмечается, в настоящее время поступили заявки из более чем 20 стран на приобретение 1 млрд. доз российской вакцины от коронавируса. При этом Россия договорилась о производстве вакцины в 5 странах с мощностью производства в 500 млн. доз в год.

Старший экономист Института развития экономики и финансов Индонезии И.Сугема заявил, что открытие вакцины от коронавируса может способствовать восстановлению экономики страны в 2021 г. По словам экономиста экономика Индонезии может резко вырасти с середины 2021 г., если будет быстрым образом разработана вакцина. При этом он подчеркнул, что рост экономики страны в следующем году может преодолеть отметку в 5%.

По информации MedicalXpress, исследователи из Тулейнского университета в США заявили, что метаболический синдром в 3 раза увеличивает риск смерти от коронавирусной инфекции.

Метаболический синдром – это совокупность минимум 3-х из 5 состояний (гипертонии, высокого уровня сахара в крови и триглицеридов, ожирения, низкого уровня холестерина ЛПВП), которые повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале Diabetes Care, авторы проследили за состоянием здоровья 287 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Медицинский центр Тулейна и Университетский медицинский центр Нового Орлеана с 30 марта по 5 апреля. Средний возраст больных составлял 61 год, почти 57% из них были женщины.

Наиболее распространёнными состояниями были гипертония (80%), ожирение (65%), диабет (54%) и низкий уровень ЛПВП (39%). Метаболический синдром был почти у 66% пациентов. После учета возраста, пола, расы, местоположения больницы и других условий ученые заключили, что синдром увеличивает риск смерти от COVID-19 в 3,4 раза. Также больные в 5 раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии, нуждаются в аппарате ИВЛ или заболевают острым респираторным дистресс-синдромом.

Как сообщает The Wall Street Journal, американские врачи все чаще стали замечать, что у детей после COVID-19 могут оставаться головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель. При этом подтверждено, что большинство из них переносит вирус в легкой форме. Самым часто встречаемым у детей осложнением называется мультисистемный воспалительный синдром. Подчеркивается, что в США с 9 июля число инфицированных детей увеличилось в 2 раза.

Многосистемный воспалительный синдром – поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки.

Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления, что напоминает болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться и смертельно опасный цитокиновый шторм –неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.

4. Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина

Президент Франции Э.Макрон пообещал повсюду в стране принять «четкие правила» для борьбы с распространением коронавируса, передает BFM TV.

Как отметил глава французского государства, он созвал совет по безопасности, чтобы организовать начало нового учебного года в наилучших возможных условиях с учетом эволюции эпидемии. При этом он подчеркнул, что для преодоления кризиса в области здравоохранения необходимо научиться жить с вирусом.

Э.Макрон заявил, что план стимулирования экономической, экологической и социальной реконструкции будет представлен уже на следующей неделе.

Как передает агентство Regnum, премьер-министр Испании П.Санчес в ходе беседы с журналистами заявил, что власти страны намерены привлечь 2 тыс. военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, военнослужащих привлекут для борьбы с пандемией из-за нехватки людей. Предполагается, что военнослужащие будут помогать отслеживать контакты зараженных коронавирусом, а также следить за соблюдением санитарных правил.

П.Санчес подчеркнул, что Испания не собирается допускать ошибок, допущенных ранее с началом пандемии COVID-19. По его словам, страна намерена остановить вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что профессор медицинского факультета университета Наварры Г.де Техада заявлял о приближении второй волны коронавирусной инфекции в Испании. По его словам, ряд регионов страны могут быть «накрыты» второй волной распространения инфекции уже в ближайшее время.

Агентство Regnum сообщает о том, что правительство Японии заявило, что 98,6% семей в стране получили разовые денежные выплаты в размере 940 долл. в качестве государственной поддержки в кризис, вызванный пандемией коронавируса. На данный момент правительство закончило раздачу 98,5% бюджета проекта. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, выплаты получили примерно 58,26 млн. семей на общую сумму 118 млрд. долл.

Отмечается, что жители Японии могли подать заявки на выплаты в течение 3-х месяцев. При этом как отмечает агентство, многие сделали это перед окончанием срока подачи заявки.

Источник: Кабар