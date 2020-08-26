В Минске одновременно прошел митинг сторонников Лукашенко и оппозиции

На площади Независимости в Минске прошел митинг оппозиции с участием около 5 тысяч человек.

Одновременно около Комаровского рынка проходил митинг сторонников Александра Лукашенко, который собрал около тысячи участников.

Как сообщает РИА Новости, митинг оппозиции был посвящён неофициальному Дню Независимости - в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР. На призывы властей разойтись собравшиеся не реагировали, разошлись, когда стемнело.

Некоторые участники оппозиционной акции, как сообщается, были задержаны. Их точное число неизвестно.

А сторонники главы государства стали собираться возле Комаровского рынка задолго до начала мероприятия. Они выходили, несмотря на дождь.

Площадь у рынка была практически полностью заполнена людьми. Они аплодировали и скандировали различные лозунги, в частности — «За батьку!».

К собравшимся периодически обращались народные артисты Беларуси, исполнявшие свои песни, и обычные участники акции. Все они высказывали свое мнение о последних событиях в стране.

Когда на улице стало темнеть, некоторые митингующие стали зажигать фонарики на мобильных телефонах и махать ими из стороны в сторону над головой. Во время акции на большом экране на фасаде здания рынка показывали видеоролики о Беларуси. В конце собравшиеся спели гимн республики.

Источник: centralasia.media