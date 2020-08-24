Жизнь в Китае восстанавливается после пандемии коронавируса, - The New York Times

В Китае рынки, бары и рестораны снова переполнены людьми, а локальные передачи коронавируса близки к нулю.
Но некоторые беспокоятся, что люди слишком рано потеряли бдительность, пишет американская газета The New York Times.
В то время как Соединенные Штаты и большая часть мира все еще борются с пандемией коронавируса, жизнь во многих частях Китая в последние недели перестала отличаться от той, которая была до пандемии коронавируса. Города ослабили правила социальной дистанции и требования к маскам, толпы людей снова заполняют туристические объекты, кинотеатры и спортивные залы.
Теперь, после нескольких месяцев ограничений на поездки в общественном транспорте, местные случаи заражения вирусом в Китае близки к нулю, согласно официальным данным, все новые случаи инфекций, о которых сообщалось ранее, являются завозными.
Многие китайские города снова проводят крупные мероприятия, хотя и с некоторыми ограничениями по количеству человек.
Циндао, приморский город в Восточном Китае проводит свой популярный пивной фестиваль в этом месяце в основном по плану. Недавно в Шанхае прошла игровая конференция, которая собрала тысячи энтузиастов.
Китайские власти, надеясь стимулировать экономику, стремятся к тому, чтобы люди вернулись к работе и снова начали ходить по магазинам и путешествовать.
Но они также принимают меры предосторожности, требуя, чтобы кинотеатры и туристические объекты, работали в половину мощности. Чтобы попасть в банки, рестораны и другие общественные места, жители должны пройти температурный контроль и предъявить цифровые коды, подтверждающие, что они здоровы и до недавнего времени не ездили в районы повышенного риска.
Однако, власти продолжают ограничивать поездки в Синьцзянский регион на западе Китая, где была вспышка заражений в прошлом месяце. Китай по-прежнему запрещает большинству иностранцев въезжать в страну, опасаясь, что они могут занести вирус, пишет автор статьи.
По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, за последние сутки в Китае коронавирус выявлен у 16 человек, все случаи — завозные. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 84 967 человек, скончались 4634 пациента.
Источник: centralasia.media
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