Доля золота в экспорте Узбекистана достигла почти 40%

По итогам января-июля 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 19,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизившись на 4,6 млрд долларов.

Объем экспорта золота из Узбекистана с января по июль 2020 года составил 3,29 млрд. долларов (39,8%.), что на 4,7% меньше аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба Госкомстата РУз.

По итогам января-июля 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 19,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизившись на 4,6 млрд долларов.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 8,2 млрд долларов, а импорт – 11,2 млрд долларов (снижение на 17,7 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,9 млрд долларов.

Источник: Кабар