Доля золота в экспорте Узбекистана достигла почти 40%

По итогам января-июля 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 19,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизившись на 4,6 млрд долларов.
Объем экспорта золота из Узбекистана с января по июль 2020 года составил 3,29 млрд. долларов (39,8%.), что на 4,7% меньше аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба Госкомстата РУз.
По итогам января-июля 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 19,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизившись на 4,6 млрд долларов.
Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 8,2 млрд долларов, а импорт – 11,2 млрд долларов (снижение на 17,7 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,9 млрд долларов.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!