Новые подробности убийства «вора в законе» в Турции

По одной из версий, ликвидация Гули стала местью за убийство Ровшана, совершенное в Стамбуле ровно четыре года назад.

Сегодня ночью в гостиничном номере в Анталье выстрелом в затылок убит 47-летний азербайджанский «вор в законе» Надыр Салифов, более известный в криминальной среде как Гули. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

По одной из версий, ликвидация Гули стала местью за убийство Ровшана, совершенное в Стамбуле ровно четыре года назад.

Для осуществления своего плана убийца – Хаган Зейналов, он же Хан Бакинский, задолго внедрился в окружение Гули и завоевал его доверие.

Когда вошел Зейналов, кроме Гули, сидевшего спиной к двери, в номере находилось еще двое: охранник и человек, с которым Гули играл в карты. Повернув голову, Гули боковым зрением увидел вошедшего и продолжил игру. В это время Зейналов открыл по нему стрельбу.

Раненный ответным огнем охранника Гули, Зейналов скрылся с места преступления и был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья – Денизли.

Источник: reporter.kg