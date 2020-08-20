Новые подробности убийства «вора в законе» в Турции

По одной из версий, ликвидация Гули стала местью за убийство Ровшана, совершенное в Стамбуле ровно четыре года назад.
Сегодня ночью в гостиничном номере в Анталье выстрелом в затылок убит 47-летний азербайджанский «вор в законе» Надыр Салифов, более известный в криминальной среде как Гули. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».
По одной из версий, ликвидация Гули стала местью за убийство Ровшана, совершенное в Стамбуле ровно четыре года назад.
Для осуществления своего плана убийца – Хаган Зейналов, он же Хан Бакинский, задолго внедрился в окружение Гули и завоевал его доверие.
Когда вошел Зейналов, кроме Гули, сидевшего спиной к двери, в номере находилось еще двое: охранник и человек, с которым Гули играл в карты. Повернув голову, Гули боковым зрением увидел вошедшего и продолжил игру. В это время Зейналов открыл по нему стрельбу.
Раненный ответным огнем охранника Гули, Зейналов скрылся с места преступления и был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья – Денизли.
Источник: reporter.kg
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