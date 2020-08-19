Президент Мали объявил об отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента.

Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

“Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть“, — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.

Кроме того, он объявил о роспуске парламента и правительства.

Устроившие мятеж военные заявили о создании национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации, ведущей к выборам. Также они заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.

Ранее местные СМИ сообщали, что мятеж в Мали возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.

Источник: reporter.kg