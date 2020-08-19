Глава КНДР собирает срочный пленум для обсуждения «важнейшего вопроса»

Пхеньян утверждает, что случаев COVID-19 в стране нет.

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за восемь месяцев собирает внеочередной пленум ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения некоего "важнейшего вопроса". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на северокорейские СМИ.

Эксперты Bloomberg по Северной Корее предполагают, что срочное собрание пленума ЦК может касаться расширения полномочий сестры Ким Чен Ына, вопросов ядерной программы КНДР или пандемии коронавируса. Пхеньян утверждает, что случаев COVID-19 в стране нет. США и Япония в этом сомневаются и утверждают, что вирус несёт большой риск для обедневшего из-за санкций государства.

В 2019 году лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу демонтировать ядерный комплекс Йонбён в обмен на отмену международных санкций. Трамп тогда отказался от предложения. Вашингтон считает, что этот ядерный полигон – всего лишь одна из частей комплексной ядерной программы Пхеньяна и не стоит отмены ограничений.

Источник: Азаттык