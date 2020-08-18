В США задержан бывший сотрудник ЦРУ за шпионаж в пользу Китая

В США задержан бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подозрению в передаче секретной информации Китаю.

Как сообщает американский Минюст, Александру Юк Цзинь Ма 67 лет, он выходец из Гонконга. По данным следователей, у задержанного был сообщник, также работавший в ЦРУ.

В сообщении Минюста уточняется, что Александр Юк Цзинь Ма начал работать в ЦРУ в 1982 году. Он жил в Шанхае, а в 2001 году переехал на Гавайи. Перед переездом задержанный с сообщником передали китайской стороне данные о сотрудниках и операциях ЦРУ. Сумма вознаграждения составила примерно 50 тысяч долларов.

В 2004 году Александр Юк Цзинь Ма, как утверждается, стал работать переводчиком в ФБР на Гавайях и пересылал копии секретных документов китайской разведке. Весной 2019 года и летом этого года задержанный подтвердил шпионскую деятельность тайному агенту ФБР, которого принял за китайского разведчика, и принял от него деньги.

Александру Юк Цзинь Ма предъявлено обвинение в заговоре с целью передачи информации о национальной обороне США иностранному правительству. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Источник: Азаттык