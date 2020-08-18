В Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19

Патент на вакцину выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР

Первую вакцину от коронавирусной инфекции официально зарегистрировали в Китае. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает издание Xinhua.

Патент на препарат был издан Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской народной республики.

Стоит отметить, что документы на регистрацию разработчики вакцины подали еще в марте, однако одобрение получили только сейчас, поскольку вакцина должна была пройти клинические испытания.

Отмечается, что вакцина содержит генетический материал коронавируса. Препарат поможет организму человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Во время первых двух этапов исследований специалисты выяснили, что вакцина эффективна и безопасна, а на последнем этапе тестирования вакцины предстоит оценить продолжительность защиты и безопасное дозирование для различных категорий людей.

“Согласно выводам ученых, данная вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией“, – говорится в заявлении агентства.

Как сообщали Vesti.ua, В Росии начали производить первую в мире вакцину от коронавируса, которую зарегистрировали 11 августа.

Также стало известно, что президент Филиппин заявил, что страна начнет третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в октябре. Тестирования с участием десятков тысяч людей продлятся до марта 2021 года. Следом за Филиппинами и Китай заявил о совместных с РФ испытаниях вакцины от Covid-19.

Тем временем, в Белом доме раскритиковали российскую вакцину. Помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей заявила, что разработанный российскими учеными препарат не прошел всех необходимых испытаний.

Источник: Vesti.ua