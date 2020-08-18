В Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19

Патент на вакцину выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР
Первую вакцину от коронавирусной инфекции официально зарегистрировали в Китае. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает издание Xinhua.
Патент на препарат был издан Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской народной республики.
Стоит отметить, что документы на регистрацию разработчики вакцины подали еще в марте, однако одобрение получили только сейчас, поскольку вакцина должна была пройти клинические испытания.
Отмечается, что вакцина содержит генетический материал коронавируса. Препарат поможет организму человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.
Во время первых двух этапов исследований специалисты выяснили, что вакцина эффективна и безопасна, а на последнем этапе тестирования вакцины предстоит оценить продолжительность защиты и безопасное дозирование для различных категорий людей.
“Согласно выводам ученых, данная вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией“, – говорится в заявлении агентства.
Как сообщали Vesti.ua, В Росии начали производить первую в мире вакцину от коронавируса, которую зарегистрировали 11 августа.
Также стало известно, что президент Филиппин заявил, что страна начнет третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в октябре. Тестирования с участием десятков тысяч людей продлятся до марта 2021 года. Следом за Филиппинами и Китай заявил о совместных с РФ испытаниях вакцины от Covid-19.
Тем временем, в Белом доме раскритиковали российскую вакцину. Помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей заявила, что разработанный российскими учеными препарат не прошел всех необходимых испытаний.
Источник: Vesti.ua
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!