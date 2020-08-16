В Минске состоится митинг в поддержку Александра Лукашенко

В ряде городов Беларуси с 9 августа продолжаются демонстративные акции из-за президентских выборов.
Провластная общественная организация «Белая Русь» 16 августа планирует провести в Минске «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
«В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», - говорится в заявлении «Белой Руси».
На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». «В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь», - заявили в организации.
В ряде городов Беларуси с 9 августа продолжаются демонстративные акции из-за президентских выборов.
По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум два человека погибли.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!