В Минске состоится митинг в поддержку Александра Лукашенко

В ряде городов Беларуси с 9 августа продолжаются демонстративные акции из-за президентских выборов.

Провластная общественная организация «Белая Русь» 16 августа планирует провести в Минске «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

«В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», - говорится в заявлении «Белой Руси».

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». «В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь», - заявили в организации.

В ряде городов Беларуси с 9 августа продолжаются демонстративные акции из-за президентских выборов.

По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.

Несанкционированные акции жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум два человека погибли.

Источник: centralasia.media