(Видео) Чак Норрис пообещал заставить Александра Лукашенко плакать

“Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан.

Известный актер США Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Видео было опубликовано на канале “План эвакуации”.

“Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь делать то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать“, – сказал актер.

Источник: reporter.kg