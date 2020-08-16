(Видео) Чак Норрис пообещал заставить Александра Лукашенко плакать

“Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан.
Известный актер США Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Видео было опубликовано на канале “План эвакуации”.
“Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь делать то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать“, – сказал актер.
Источник: reporter.kg
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