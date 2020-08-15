Трамп потребовал от ByteDance избавиться от активов в США, связанных с TikTok

Существуют убедительные основания полагать, что ByteDance, приобретая активы Musical.ly, может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу исполнительный указ, в котором потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с приложением TikTok. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

«Существуют убедительные основания полагать, что ByteDance, приобретая активы Musical.ly, может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США. В результате покупки ByteDance объединит Musical.ly и TikTok и создаст единое приложение для социальных сетей, - отмечается в указе. - Операция, связанная с приобретением Musical.ly со стороны ByteDance запрещается, как и владение любыми активами Musical.ly в США напрямую ByteDance или ее дочерними компаниями, связанными с ними лицами, китайскими акционерами».

ТАСС пишет о том, что в документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance, ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США. Кроме того, компания должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед комитетом.

Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его «дочками». Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя подписание американским лидером этих двух документов, заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Источник: Кабар