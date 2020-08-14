Лукашенко: «Я пока живой и не за границей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, против правления которого в стране проходят массовые протесты, в пятницу заявил, что он жив и не уехал за границу.

Слова Лукашенко приводит официальное агентство БелТА. По его сообщению, Лукашенко провел в пятницу совещание о развитии строительной отрасли.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», – сказал президент Беларуси, который с 10 августа не появлялся на публике, что породило слухи о его отъезде за рубеж.

Он также прокомментировал акции протеста работников промышленных предприятий. По словам Лукашенко, сейчас в стране пытаются «раскачать трудовые коллективы». «Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», – сказал о призывах к забастовкам Лукашенко, отметив, что остановка предприятий приведет к тому, что Беларусь не сможет «раскрутить свое производство» и проиграет борьбу за рынки.

Сами акции протеста, а также насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, факты которого накануне признал глава МВД Беларуси, Лукашенко не прокомментировал.

По данным центральной избирательной комиссии Беларуси, Лукашенко победил на выборах президента 9 августа, набрав 80 процентов голосов. Сообщение об этом вызвало массовые акции протеста, участники которых считают выборы сфальсифицированными. Эти акции жестко разгоняет милиция. В четверг, однако, тактика властей изменилась, и мирным протестам в Минске и других городах почти не мешали.

В пятницу протесты в городах Беларуси продолжаются. Митинги и кратковременные забастовки идут на крупных предприятиях – таких как «Гродно Азот», Минский тракторный завод, БМЗ.

На акции протеста выходят также врачи и учителя. Люди требуют прекратить насилие, а также провести новые свободные выборы.

Источник: Азаттык