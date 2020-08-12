Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели

По его словам, платформа, на которой базировалась разработка вакцины, состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже их прошла и получила регистрацию.
Первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель, первыми их получат люди из групп риска, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
"Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска", - сказал министр.
Утверждения о том, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса не является безопасной, Мурашко назвал безосновательными. "Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина - это решение которое уже имело определенные клинические данные", - сказал министр.
По его словам, платформа, на которой базировалась разработка вакцины, состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже их прошла и получила регистрацию.
"Данная платформа вакцин уже использовалась для синтеза и производства, часть препаратов находится на клинических испытаниях. Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь, у на достаточное количество знаний", - подчеркнул Мурашко.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.
Между тем главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с COVID-19. "Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал Фаучи во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic. Критику ряда зарубежных фармкомпаний вызвал тот факт, что российская вакцина зарегистрирована еще до прохождения третьей фазы клинических испытаний, которые, в частности, с начала июля проходит британская оксфордская вакцина, а c конца июля - американская вакцина от Moderna.
Источник: Кабар
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