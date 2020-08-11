(Видео) «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». Тихановская опубликовала видеообращение

11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская разместила на Youtube видеообращение к белорусам.
Утром стало известно, что она уехала в Литву.
На видео Тихоновская выглядит довольно подавленной и взволнованной. Неизвестно, где и при каких обстоятельствах было записано видеообращение, пишет радио "Свабода".
Текст обращения приводится полностью:
«Вы знаете, я думала, что вся эта компания очень сильно закалила меня и придала мне столько сил, что я выдержу все.
Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом просто не могли на него повлиять.
И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие меня возненавидят. Но, знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни », - говорит Тихановская.
Источник: Азаттык
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