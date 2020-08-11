Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 100 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 722 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 374 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 156 / 97 город Алматы - 120 / 83
город Шымкент - 7 / 1
Акмолинская область - 23 / 13
Актюбинская область - 5 / 3
Алматинская область - 17 / 8
Атырауская область - 11 / 9
Восточно-Казахстанская область - 90 / 34
Жамбылская область - 20 / 10
Западно-Казахстанская область - 51 / 20
Карагандинская область - 87 / 35
Костанайская область - 30 / 15
Кызылординская область - 6 / 3
Мангистауская область - 19 / 17
Павлодарская область - 23 / 10 Северо-Казахстанская область - 34 / 6
Туркестанская область - 23 / 10
Всего в стране выявлено 100 164 заболевших.
Источник: Кабар
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