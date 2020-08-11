Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 100 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 722 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 374 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 156 / 97 город Алматы - 120 / 83

город Шымкент - 7 / 1

Акмолинская область - 23 / 13

Актюбинская область - 5 / 3

Алматинская область - 17 / 8

Атырауская область - 11 / 9

Восточно-Казахстанская область - 90 / 34

Жамбылская область - 20 / 10

Западно-Казахстанская область - 51 / 20

Карагандинская область - 87 / 35

Костанайская область - 30 / 15

Кызылординская область - 6 / 3

Мангистауская область - 19 / 17

Павлодарская область - 23 / 10 Северо-Казахстанская область - 34 / 6

Туркестанская область - 23 / 10

Всего в стране выявлено 100 164 заболевших.

Источник: Кабар