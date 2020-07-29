Жесткий карантин продлили в Казахстане до середины августа

Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане жесткий карантин с последующим поэтапным снятием ограничений продлится до середины августа. Об этом сообщают казахстанские СМИ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в Казахстане, на котором премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил ему о снижении числа зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом на 29 процентов после введения строгих карантинных мер 5 июля 2020 года.
По словам главы кабмина, количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тыс. человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 процентов. Число выздоровевших возросло до 63 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи.
«Таким образом достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — сказал Мамин.
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой проинформировал президента РК о поэтапном смягчении карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.
Токаев подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.
Vesti. kg
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