Жесткий карантин продлили в Казахстане до середины августа

Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане жесткий карантин с последующим поэтапным снятием ограничений продлится до середины августа. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в Казахстане, на котором премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил ему о снижении числа зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом на 29 процентов после введения строгих карантинных мер 5 июля 2020 года.

По словам главы кабмина, количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тыс. человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 процентов. Число выздоровевших возросло до 63 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи.

«Таким образом достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — сказал Мамин.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой проинформировал президента РК о поэтапном смягчении карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Токаев подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

Vesti. kg