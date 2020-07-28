В США вакцину от COVID-19 протестируют на 30 тысяч человек

Американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press. На этой стадии препарат будет протестирован на 30 тыс. человек.
Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Напомним, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.
Источник: media-center.kg
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