В США вакцину от COVID-19 протестируют на 30 тысяч человек

Американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press. На этой стадии препарат будет протестирован на 30 тыс. человек.

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.

Напомним, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.

Источник: media-center.kg