(Видео) В сети появилось видео массового захоронения в Казахстане

В сети опубликовано видео, где проходят массовые похороны.
На кадрах кладбище, где очень много свежих могил. Авторы утверждают, что видео снято в Алматинской области, но там информацию опровергли, сообщает zakon.kz.
В пресс-службе акимата Алматы сказали, что специальный комбинат ритуальных услуг города Алматы сообщает, что данная информация не соответствует действительности и кладбище находится не в городе Алматы.
При этом сотрудники алматинского бюро ритуальных услуг уверяют: последнее время хоронить стали действительно чаще. В день проводят до 80 погребений. Тогда как раньше эта цифра не превышала 30, пишет портал.
Источник: centralasia.media
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