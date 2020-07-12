Общее количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 12706

По состоянию на 10:00 часов 12 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 12 706 (+193).

По данным Минздрава, 84 новых случаев было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр под Ташкентом (все, прибывшие из-за рубежа), 67 среди населения в Ташкенте, 25 - в Наманганской области, 17 - в Самаркандской области .

В настоящее время в стране вылечились 7723 человека, инфицированных коронавирусом, 4925 пациентов продолжают лечение. Из них 45 находятся в тяжёлом критическом состоянии, 7 - в критическом.

Источник: centralasia.media