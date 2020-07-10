В Китае коронавирус обнаружен на упаковках замороженных креветок из Эквадора

Тем временем образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.

Таможня Китая обнаружила COVID-19 на упаковках импортированных из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальниак отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

«Третьего июля управление таможни города Далянь взяла пробы из контейнера замороженных южноамериканских белых креветок производства эквадорской компании, тесты на COVID-19 с трех упаковок креветок оказались положительными», - сообщил на пресс-конференции чиновник.

В тот же день таможня города Сямэнь также обнаружила положительные образцы на COVID-19 на двух упаковках замороженных белых южноамериканских креветок производства эквадорской компании.

Тем временем образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.

Специалисты сделали предупреждение, что существует угроза загрязнения COVID-19 среды внутри контейнеров трех эквадорских компаний, а также упаковок их продукции.

Эксперты считают, что результаты тестирования не свидетельствуют о том, что возможно заражение, однако санитарная безопасность этих трех предприятий не соблюдается в полной мере. В связи с этим таможня Китая приняла решение временно отозвать лицензию этих трех предприятий в Китае и запретить импорт их продукции.

Источник: centralasia.media