В Узбекистане с 1 июля усилят карантин

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Об этом сообщает Xabar.uz.
Крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.
На территориях с «красным» и «желтым» уровнями карантина с 07:00 до 23:00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек, а с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.
При этом в это время разрешается выходить на улицу тем, кому необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.
Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности. В «красных» и «желтых» зонах в выходные дни сократится передвижение общественного транспорта.
Источник: centralasia.media
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